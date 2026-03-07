स्कॉटलैंड का द्वीप है आइसल ऑफ स्काई, घूमने जाएं तो करें इन 5 जगहों का रुख

स्कॉटलैंड का आइसल ऑफ स्काई एक खूबसूरत द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह द्वीप हाइलैंड्स क्षेत्र में स्थित है और यहां की हरियाली, पहाड़ और समुद्र के दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं या रोमांच की तलाश में हैं तो आइसल ऑफ स्काई आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है। आइए जानें कि यहां किन-किन जगहों का रुख करना चाहिए।

#1 पोर्ट्री शहर पोर्ट्री आइसल ऑफ स्काई का मुख्य शहर है, जहां आप स्थानीय बाजार, खाने-पीने की जगहों और कला दीर्घाओं का आनंद ले सकते हैं। यहां से आप अन्य पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पोर्ट्री का हरा-भरा माहौल और साफ पानी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको स्कॉटिश संस्कृति का अनुभव होगा। इसके अलावा यहां के कैफे और दुकानें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी।

#2 क्विनाग्स पर्वत श्रृंखला अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो क्विनाग्स पर्वत श्रृंखला आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। यहां की ऊंची चोटियां और घने जंगल ट्रेकिंग प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यहां के ट्रेकिंग मार्गों पर चलकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। क्विनाग्स पर्वत श्रृंखला की हरियाली और ठंडी हवा आपके सफर को यादगार बना देगी। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

#3 उत्तर स्कारिस्ट लाइटहाउस उत्तर स्कारिस्ट लाइटहाउस आइसल ऑफ स्काई का एक प्रसिद्ध लाइटहाउस है, जो समुद्र किनारे स्थित है। इस लाइटहाउस तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका दृश्य आपकी सारी थकान मिटा देगा। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता है। इसके अलावा आस-पास की प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत आकर्षक होती है, जिसके बीच शांति से समय बिताना आपको जीवनभर याद रहने वाला है।

#4 डुवाल्ली फॉल्स डुवाल्ली फॉल्स आइसल ऑफ स्काई का एक खूबसूरत झरना स्थल है, जहां आप परिवार संग पिकनिक मना सकते हैं। इस झरने तक पहुंचने के लिए थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन इसका दृश्य आपकी सारी थकान मिटा देगा। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी। इसके अलावा आसपास की हरियाली और ठंडी हवा भी बहुत आकर्षक है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब महसूस करेंगे।