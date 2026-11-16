बिजली से चलने वाला कंघा (तस्वीर: नेचर कम्युनिकेशन)

वैज्ञानिकों ने बनाया बिजली से चलने वाला अनोखा कंघा, जिससे जल्दी उगते हैं नए बाल

लेखन सयाली 01:33 pm Nov 16, 202601:33 pm

क्या है खबर?

जब कंघी करते हुए ढेर सारे बाल टूटकर हाथों में आ जाते हैं तो दिल बैठ-सा जाता है। हालांकि, अब वैज्ञानिकों ने इससे निपटने का एक तरीका खोज निकाला है। दरअसल, चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कंघे का आविष्कार किया है, जो नए बाल उगाने में मदद कर सकता है। यह कंघा बिजली से चलता है और इसके जरिए नए बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। आइए इस आविष्कार के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।