सुगंधित मोमबत्तियां स्वास्थ्य के लिए हो सकती हैं हानिकारक, जानिए कैसे
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह की सुगंधित मोमबत्तियां उपलब्ध हैं, जो आपके घर को महकाने के साथ-साथ माहौल को भी खास बना देती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ये सुगंधित मोमबत्तियां आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरों के बारे में बताएंगे, जिनसे शायद आप अनजान होंगे। इन खतरों को जानकर आप सावधानी बरत सकते हैं और अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
रासायनिक धुएं का खतरा
जब आप सुगंधित मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं आपके फेफड़ों पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर अगर मोमबत्ती में कृत्रिम खुशबू का इस्तेमाल किया गया हो तो इसका धुआं जहरीला होता है और इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक खुशबू वाली मोमबत्तियों का ही चयन करें ताकि आपके घर का माहौल सुरक्षित रहे और आप स्वस्थ रह सकें।
#2
एलर्जी का जोखिम
कुछ लोगों को सुगंधित मोमबत्तियों से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर खुजली, चकत्ते या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको पहले से ही किसी प्रकार की एलर्जी है तो ऐसी मोमबत्तियों का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो भी उन्हें इनकी गंध से दूर रखें क्योंकि उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है और वे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं।
#3
आंखों में जलन होना
सुबह उठते ही अगर आपकी आंखों में जलन या खुजली महसूस होती है तो इसका कारण भी सुगंधित मोमबत्तियां हो सकती हैं, खासकर अगर मोमबत्ती में कृत्रिम खुशबू का इस्तेमाल किया गया हो तो उसकी गंध आंखों को प्रभावित कर सकती है। इससे आंखों में जलन, खुजली और लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक खुशबू वाली मोमबत्तियों का ही चयन करें ताकि आपके घर का माहौल सुरक्षित रहे और आप स्वस्थ रह सकें।
#4
दिल पर पड़ सकता है बुरा असर
कुछ अध्ययनों के अनुसार, कृत्रिम खुशबू वाले मोमबत्तियां दिल पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इनसे रक्तचाप में उतार-चढ़ाव हो सकता है और दिल की धड़कन भी असामान्य हो सकती है। अगर आपको पहले से ही दिल संबंधी समस्याएं हैं तो ऐसी मोमबत्तियों का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो भी इनकी गंध से दूर रखें क्योंकि उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है और वे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं।
#5
सांस संबंधी समस्याएं होना
अगर आप नियमित रूप से सुगंधित मोमबत्तियां जलाते रहते हैं तो इससे आपकी सांस लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, खासकर अगर मोमबत्ती में कृत्रिम खुशबू का इस्तेमाल किया गया हो तो उसका धुआं जहरीला होता है और इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक खुशबू वाली मोमबत्तियों का ही चयन करें ताकि आपके घर का माहौल सुरक्षित रहे और आप स्वस्थ रह सकें।