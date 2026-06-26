सुगंधित मोमबत्तियां स्वास्थ्य के लिए हो सकती हैं हानिकारक, जानिए कैसे

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दिल पर पड़ सकता है बुरा असर

कुछ अध्ययनों के अनुसार, कृत्रिम खुशबू वाले मोमबत्तियां दिल पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इनसे रक्तचाप में उतार-चढ़ाव हो सकता है और दिल की धड़कन भी असामान्य हो सकती है। अगर आपको पहले से ही दिल संबंधी समस्याएं हैं तो ऐसी मोमबत्तियों का इस्तेमाल करने से बचें। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो भी इनकी गंध से दूर रखें क्योंकि उनकी संवेदनशीलता अधिक होती है और वे जल्दी प्रभावित हो सकते हैं।