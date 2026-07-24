सावन में बनाकर खाएं ये मीठे व्यंजन

सावन स्पेशल: मीठा खाने का है मन तो बनाएं ये व्यंजन, आसान है रेसिपी

लेखन अंजली 07:04 pm Jul 24, 202607:04 pm

क्या है खबर?

सावन के महीने में कई लोग भगवान शिव को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं। इस दौरान वे फलाहार में कई तरह की सब्जियां और फल खाते हैं, लेकिन कई लोग व्रत में मीठा भी खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी व्रत में मीठा खाने के शौकीन हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है।