व्रत के लिए रसोई में रखें ये खाद्य पदार्थ

सावन के दौरान रखते हैं व्रत? इन खाद्य पदार्थों को बना सकते हैं डाइट का हिस्सा

लेखन सयाली 10:09 am Aug 01, 202610:09 am

क्या है खबर?

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं। ये व्रत न केवल धार्मिक, बल्कि शारीरिक दृष्टि से भी अहम होते हैं। व्रत के दौरान खान-पान का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी खाद्य सामग्री के बारे में बताएंगे, जो आपकी रसोई में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि व्रत के दौरान आपको सुविधा हो।