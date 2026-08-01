सावन के दौरान रखते हैं व्रत? इन खाद्य पदार्थों को बना सकते हैं डाइट का हिस्सा
क्या है खबर?
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं। ये व्रत न केवल धार्मिक, बल्कि शारीरिक दृष्टि से भी अहम होते हैं। व्रत के दौरान खान-पान का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी खाद्य सामग्री के बारे में बताएंगे, जो आपकी रसोई में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि व्रत के दौरान आपको सुविधा हो।
#1
आलू
आलू एक ऐसी सब्जी है, जो हर भारतीय रसोई में पाई जाती है। व्रत के दौरान आलू का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसे उबालकर या तलकर खाया जा सकता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।
इसके अलावा आलू में विटामिन-C और विटामिन-B6 भी पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं।
#2
सिंघाड़े का आटा
सिंघाड़े का आटा व्रत के दौरान एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इससे आप सिंघाड़े की पूड़ी, कुट्टू की खिचड़ी या फिर सिंघाड़े की टिक्की बना सकते हैं।
सिंघाड़ा पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। यह पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करता है।
इसमें फाइबर भी होता है, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है।
#3
कुट्टू का आटा
कुट्टू का आटा भी व्रत के दौरान बहुत काम आता है। इससे आप कुट्टू की पूड़ी, कुट्टू की खिचड़ी या फिर कुट्टू की टिक्की बना सकते हैं।
कुट्टू में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।
यह पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें विटामिन-B और मैग्नीशियम भी पाया जाता है।
#4
साबूदाना
साबूदाना भी व्रत के दौरान बहुत काम आता है। इससे आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की टिक्की या फिर साबूदाना की खीर बना सकते हैं।
साबूदाना कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।
इसमें विटामिन-B और पोटेशियम भी होता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद करता है।
#5
दूध और दही
दूध और दही, दोनों ही व्रत के दौरान बहुत काम आते हैं। दूध से आप साबूदाना या आलू की खीर बना सकते हैं, जबकि दही से आप आलू या कुट्टू की टिक्की बना सकते हैं।
दोनों ही पौष्टिक होते हैं और हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इन 5 खाद्य सामग्रियों को अपनी रसोई में जरूर रखें, ताकि व्रत के दौरान आपको कोई परेशानी न हो और आप आसानी से पौष्टिक खाना बना सकें।