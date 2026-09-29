रसोई में समय और पैसे की होगी बचत, इन तरीकों से काम को बनाएं आसान
क्या है खबर?
रसोई घर का दिल होती है और यहां काम करते समय अक्सर छोटी-छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये तरीके न केवल आपके समय की बचत करेंगे, बल्कि पैसे की भी बचत करेंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्मार्ट तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपकी रसोई का काम आसान हो जाएगा।
#1
मिक्सर की सफाई आसान बनाएं
मिक्सर का उपयोग करते समय अक्सर इसकी सफाई एक बड़ी चुनौती लगती है। लेकिन आप इसे बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं।
इसके लिए मिक्सर के जार में गर्म पानी और थोड़ा साबुन डालें, फिर उसे कुछ सेकंड चलाएं। इससे मिक्सर खुद ही साफ हो जाएगा और आपको किसी खास प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह तरीका न केवल समय बचाता है बल्कि आपके मिक्सर को भी लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखता है।
#2
चावल को कीड़ों से बचाएं
चावल में कीड़े लगना एक आम समस्या है, जिससे बचाव करना जरूरी है। इसके लिए आप चावल के डिब्बे में कुछ सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं।
लाल मिर्च की गंध चावल के कीड़ों को सहन नहीं होती, जिससे वे चावल को छोड़ देते हैं।
इसके अलावा आप चावल के डिब्बे में नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, जो कि एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करती हैं और चावल को सुरक्षित रखती हैं।
#3
प्याज को लंबे समय तक ताजा रखें
प्याज जल्दी खराब हो जाता है, खासकर अगर उसे खुला रखा जाए तो।
इसे लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उसे किसी सूती कपड़े या कागज के तौलिए में लपेटकर किसी ठंडी जगह पर रखें। इससे उसकी नमी कम हो जाती है और वह लंबे समय तक ठीक रहता है।
इसके अलावा आप प्याज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ढक्कन वाले कंटेनर में भी रख सकते हैं, जिससे वह फ्रिज में ठीक रहता है।
#4
मसालों को खराब होने से बचाएं
मसाले हमारी रसोई की जान होते हैं और इन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है ताकि ये खराब न हों।
मसालों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें और समय-समय पर उनका निरीक्षण करते रहें।
अगर कोई मसाला गीला हो गया है तो उसे धूप में सुखा लें और फिर ढक्कन वाले कंटेनर में रखें। इससे मसाले लंबे समय तक ताजे रहेंगे और आपके खाने का स्वाद भी बरकरार रहेगा।
#5
सब्जियों की कटिंग हो जाएगी आसान
सब्जियों की कटिंग अक्सर समय लेती है, लेकिन एक स्मार्ट तरीका इसे आसान बना सकता है।
इसके लिए सब्जियों को पहले धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उन्हें एक बड़े प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको सब्जियों की जरूरत हो, बस बैग से आवश्यक मात्रा निकालकर इस्तेमाल करें।
इस तरीके से आपकी सब्जियों की कटिंग का समय बच जाएगा और वे ताजगी से भरी रहेंगी।