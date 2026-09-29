रसोई में समय और पैसे की होगी बचत, इन तरीकों से काम को बनाएं आसान

मिक्सर का उपयोग करते समय अक्सर इसकी सफाई एक बड़ी चुनौती लगती है। लेकिन आप इसे बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं।

इसके लिए मिक्सर के जार में गर्म पानी और थोड़ा साबुन डालें, फिर उसे कुछ सेकंड चलाएं। इससे मिक्सर खुद ही साफ हो जाएगा और आपको किसी खास प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह तरीका न केवल समय बचाता है बल्कि आपके मिक्सर को भी लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखता है।