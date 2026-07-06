रसोई में इन 5 हैक्स को अपनाकर बचा सकते हैं पैसे, जानिए कैसे
क्या है खबर?
रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है और यहां हम अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाते हैं, लेकिन अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमारा बजट बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रसोई में पैसे की बचत कर सकते हैं और अपने खर्चों को नियंत्रित रख सकते हैं।
#1
सब्जियों को सही तरह से रखें
सब्जियों को सही तरह से रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें सही तरीके से नहीं रखते हैं तो वे जल्दी खराब हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जियों को धोकर सुखा लें और फिर उन्हें हवा बंद डिब्बे में रखें। इससे वे ताजा बनी रहेंगी और लंबे समय तक खाई जा सकेंगी। इसके अलावा सब्जियों को काटकर भी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें पानी में न डालें क्योंकि इससे वे सड़ सकती हैं।
#2
खरीदारी की सूची बनाएं
खरीदारी करने से पहले एक सूची बनाना बहुत जरूरी है। इससे आप अनावश्यक चीजें खरीदने से बच सकते हैं और आपका बजट भी बिगड़ने से बच जाता है। हमेशा उसी सूची के अनुसार खरीदारी करें, जो आपने पहले से बनाई हो। इससे आपका समय भी बचेगा और पैसे की भी बचत होगी। इसके अलावा खरीदारी करते समय अपने हाथों में कुछ न लें जिससे आपको जरूरत की चीजें ही मिलेंगी और फालतू खर्चा करने से बच सकेंगे।
#3
थोक में खरीदारी करें
थोक में खरीदारी करने से आपको कई चीजों पर छूट मिल सकती है। जैसे कि दाल, चावल, तेल आदि चीजें थोक में खरीदने पर सस्ती पड़ती हैं। इसके अलावा मसाले भी थोक में खरीदने पर लंबे समय तक चलते हैं और पैसे की बचत होती है। थोक में खरीदारी करने से न केवल आपका समय बचता है, बल्कि आप बाजार की बढ़ती कीमतों से भी बच सकते हैं। इससे आपका बजट भी संतुलित रहता है।
#4
बची हुई चीजों का करें उपयोग
अक्सर लोग खाने की बची हुई चीजें फेंक देते हैं, लेकिन आप उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बचा हुआ दाल है तो उसे अगले दिन पुलाव या पराठे में डालकर नया व्यंजन बना सकते हैं। इसी तरह बची हुई सब्जियों को सूप या स्ट्यू में डालकर नया स्वाद दे सकते हैं। इससे न केवल खाना बर्बाद होने से बचता है, बल्कि आपका समय और पैसे की भी बचत होती है।
#5
गैस और पानी की बचत करें
रसोई में गैस और पानी की बचत करना भी बहुत जरूरी है। खाना बनाते समय गैस का सही उपयोग करें और पानी को बर्बाद होने से बचाएं। जैसे कि सब्जियों को धोने के बाद उसी पानी का इस्तेमाल करें, जिसमें आपने चावल पकाए हों। इससे आपका समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इसके अलावा खाना बनाते समय छोटे-छोटे तरीके अपनाकर आप गैस और पानी की बचत कर सकते हैं।