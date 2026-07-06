रसोई में इन 5 हैक्स को अपनाकर बचा सकते हैं पैसे, जानिए कैसे

#1

सब्जियों को सही तरह से रखें

सब्जियों को सही तरह से रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उन्हें सही तरीके से नहीं रखते हैं तो वे जल्दी खराब हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जियों को धोकर सुखा लें और फिर उन्हें हवा बंद डिब्बे में रखें। इससे वे ताजा बनी रहेंगी और लंबे समय तक खाई जा सकेंगी। इसके अलावा सब्जियों को काटकर भी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें पानी में न डालें क्योंकि इससे वे सड़ सकती हैं।