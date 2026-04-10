सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 तरह के सैंडविच, आसान हैं रेसिपी

सैंडविच एक ऐसा खाना है, जिसे आप अपनी पसंदीदा सब्जियों और चीजों से आसानी से बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो आपके सुबह के नाश्ते को खास बना सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सैंडविच की विधि बताते हैं, जिन्हें आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं और ये स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

#1 पनीर सैंडविच पनीर सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद ब्रेड के दो टुकड़ों पर मक्खन लगाएं, फिर एक टुकड़े पर पनीर का मिश्रण फैलाएं और दूसरे टुकड़े से ढक दें। अब तवे पर थोड़ा मक्खन गर्म करके सैंडविच को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। इसके बाद गर्मागर्म सैंडविच को परोसें।

#2 आलू का सैंडविच आलू का सैंडविच बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। अब ब्रेड के दो टुकड़ों पर मक्खन लगाएं, फिर एक टुकड़े पर आलू का मिश्रण फैलाएं और दूसरे टुकड़े से ढक दें। इसके बाद तवे पर थोड़ा मक्खन गर्म करके सैंडविच को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। इसके बाद गरमागरम सैंडविच को परोसें।

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#3 वेजिटेबल सैंडविच सबसे पहले ब्रेड के दो टुकड़ों पर मक्खन लगाएं, फिर एक टुकड़े पर कटी हुई टमाटर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च आदि सब्जियां रखें। इसके बाद चटनी या मेयोनीज लगाकर दूसरे टुकड़े से ढक दें। अब तवे पर थोड़ा मक्खन गर्म करके सैंडविच को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। इसके बाद गर्मागर्म सैंडविच को परोसें।

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#4 ग्रिल्ड चीज सैंडविच सबसे पहले ब्रेड के एक टुकड़े पर मक्खन लगाएं, फिर उस पर कसा हुआ चीज लगाएं। इसी तरह दूसरे टुकड़े पर भी कसा हुआ चीज लगाएं। अब दोनों टुकड़ों को एक-दूसरे के ऊपर रखें और ग्रिल पैन में थोड़ा मक्खन डालकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। इसके बाद गर्मागर्म ग्रिल्ड चीज सैंडविच को परोसें।