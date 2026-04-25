इटली का खूबसूरत शहर है सैन मैरिनो, यहां की इन ऐतिहासिक गलियों में जरूर जाएं
क्या है खबर?
इटली में स्थित सैन मैरिनो एक खूबसूरत शहर है, जो अपने पुराने स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह शहर पहाड़ों पर बसा है और यहां की गलियां बेहद आकर्षक हैं। सैन मैरिनो की गलियों में चलना एक अनोखा अनुभव है। यहां की हर गली आपको इतिहास के पन्नों में ले जाती है। इन गलियों में प्राचीन इमारतों, चर्चों और संग्रहालयों का आनंद ले सकते हैं। आइए सैन मैरिनो की खास गलियों के बारे में जानते हैं।
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वाया डेल कोर्सो
सैन मैरिनो की मुख्य गली वाया डेल कोर्सो है, जो शहर के केंद्र से होकर गुजरती है। इस गली में कई दुकानें, कैफे और खाने-पीने की जगहें हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहां से आप शहर की प्रमुख इमारतों जैसे कि सरकारी भवन और बेसिलिका दी सांतो मैरीनो का भी दीदार कर सकते हैं। यह गली खरीदारी करने और खाने-पीने के लिए बेहतरीन जगह है।
#2
वाया फ्रेंचेस्को
वाया फ्रेंचेस्को एक संकरी और खूबसूरत गली है, जो आपको पुराने समय की याद दिलाती है। इस गली में चलते हुए ऐसा लगता है, जैसे आप किसी पुराने फिल्म सेट पर हों। यहां कई छोटे-छोटे गहनों की दुकानें, हस्तशिल्प की दुकानें और अन्य सामान बिकते हैं, जिन्हें खरीदने का अपना ही मजा है। इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे कैफे भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।
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वाया सिगोरो
वाया सिगोरो सैन मैरिनो की सबसे ऊंची गली है, जो आपको शहर के ऊपर से देखने का मौका देती है। इस गली में चलते हुए आपको चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत लगेगा। यहां से आप पूरे शहर को देख सकते हैं और फोटो खींचने के लिए बेहतरीन जगहें मिलेंगी। इस गली में कई पुराने चर्च और संग्रहालय भी हैं, जो इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।