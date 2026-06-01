चटपटा स्नैक है समोसा छोले चाट, जानिए इसकी रेसिपी

समोसा छोले चाट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। यह चाट आपको बाजार का स्वाद घर पर ही देती है। इसमें कुरकुरे समोसे, मसालेदार छोले, ताजगी भरी सब्जियां और मीठा-खट्टा चटनी का मेल होता है। आइए आज हम आपको इस चाट की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले समोसे तैयार करें समोसा छोले चाट के लिए सबसे पहले आपको समोसे तैयार करने होंगे। इसके लिए आलू उबालकर छील लें और मैश कर लें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे समोसों में भरकर गर्म तेल में तल लें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।

स्टेप-2 मसालेदार छोले बनाएं अब बारी आती है मसालेदार चने की, जिसके लिए छोले को रातभर पानी में भिगोकर अगली सुबह उबाल लें। उबले हुए छोले को छानकर अलग रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और मसाले जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाकर पकाएं जब तक कि तेल अलग न हो जाए। अब इसमें उबले छोले डालकर पकाएं।

Advertisement

स्टेप-3 चटनी तैयार करें समोसा छोले चाट के लिए आपको दो तरह (मीठी और खट्टी) की चटनी की आवश्यकता होगी। मीठी चटनी बनाने के लिए गुड़ या चीनी को पानी में घोल लें और उसमें थोड़ा-सा इमली का गूदा मिलाएं। खट्टी चटनी के लिए हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नमक को मिक्सर में डालकर पीस लें। इन दोनों चटनियों को अलग-अलग बर्तनों में रख लें ताकि जब आपको चाट बनानी हो तो आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

Advertisement

स्टेप-4 चाट तैयार करें अब बारी आती है चाट को तैयार करने की, जिसके लिए एक बड़ा बर्तन लें और उसमें सबसे पहले तले हुए समोसे तोड़कर डालें। इसके बाद उबले हुए छोले का मिश्रण डालें। अब इस पर बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस और नमक डालें। अंत में ऊपर से मीठी और खट्टी चटनी डालकर अच्छे से मिलाएं। आपकी समोसा छोले चाट तैयार है और इसे गर्मागर्म परोसें।