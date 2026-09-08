स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है सामक चावल, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
सामक चावल को कुटकी चावल भी कहते हैं। यह छोटे और हल्के सफेद रंग के होते हैं, जो साबूदाने जैसे दिखते हैं। इसे व्रत में भी खाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, कैल्शियम और विटामिन-B जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसके सेवन से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं सामक चावल खाने से सेहत को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।
#1
हड्डियों को मजबूत करने में मददगार
सामक चावल में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक हैं। यह हड्डियों को स्वस्थ रखने और उनकी मजबूती बढ़ाने में सहायक है।
इसके अलावा इसमें फॉस्फोरस भी होता है, जो हड्डियों के सही विकास के लिए जरूरी है। सामक चावल खाने से हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें हड्डियों से जुड़ी परेशानी होती है।
#2
वजन घटाने में मदद करता है
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो सामक चावल आपके लिए बेहतर है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है।
फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम होती है। यह शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी मदद करता है।
साथ ही कम कैलोरी वाला यह चावल वजन को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है।
#3
गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक
गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खास पोषण की जरूरत होती है, और सामक चावल इसमें मददगार हो सकता है।
इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो खून बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही, इसमें फोलिक एसिड होता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए अहम है।
यह चावल हल्का और पचने में आसान होता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
#4
मधुमेह के मरीजों के लिए फायदेमंद
मधुमेह के मरीजों के लिए सामक चावल एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
इसका ग्लाइसेमिक स्तर कम होता है, जिससे यह रक्त में शक्कर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह धीरे-धीरे पचता है, जिससे शक्कर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता।
इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में इंसुलिन के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। यह मधुमेह से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी कम कर सकता है।
#5
पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है
सामक चावल पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर होता है, जो कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।
यह आंतों को साफ रखता है और पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक है। इसे खाने से पेट हल्का महसूस होता है और गैस जैसी परेशानियों से राहत मिलती है।
यह पाचन से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है।