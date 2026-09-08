स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है सामक चावल, जानिए इसके 5 फायदे

सामक चावल में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक हैं। यह हड्डियों को स्वस्थ रखने और उनकी मजबूती बढ़ाने में सहायक है।

इसके अलावा इसमें फॉस्फोरस भी होता है, जो हड्डियों के सही विकास के लिए जरूरी है। सामक चावल खाने से हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।

यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें हड्डियों से जुड़ी परेशानी होती है।