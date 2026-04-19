LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / केसर से बनाया जा सकता है ये 5 तरह के मीठे पकवान, जरूर आजमाएं
केसर से बनाया जा सकता है ये 5 तरह के मीठे पकवान, जरूर आजमाएं
केसर से बने ये 5 मीठे पकवान स्वाद में खास होते हैं।

केसर से बनाया जा सकता है ये 5 तरह के मीठे पकवान, जरूर आजमाएं

लेखन अंशिका शुक्ला
Apr 19, 2026
04:20 pm
क्या है खबर?

केसर एक ऐसा मसाला है, जो न केवल व्यंजनों को एक अलग स्वाद और रंग देता है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। आमतौर पर केसर का इस्तेमाल दूध और चाय में किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि केसर का इस्तेमाल मीठे पकवानों में भी किया जा सकता है? आइए आज हम आपको 5 ऐसे मीठे पकवानों की रेसिपी बताते हैं, जो केसर के साथ बनाया जा सकता है।

#1

केसर की खीर

केसर की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाया जाता है, फिर उसमें केसर डालकर पकाया जाता है। यह खीर खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। इसमें सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता और किशमिश भी डाली जाती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2

केसर का हलवा

केसर का हलवा एक विशेष मिठाई है, जिसे सूजी या बेसन से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूजी या बेसन भूनें, फिर उसमें दूध और चीनी डालकर पकाएं। अंत में केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस हलवे को सूखे मेवों से सजाकर परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह हलवा खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।

Advertisement

#3

केसर की रबड़ी

केसर की रबड़ी एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय मिठाई है, जिसे दूध से बनाया जाता है। सबसे पहले दूध को गाढ़ा होने तक पकाया जाता है, फिर उसमें चीनी और केसर मिलाई जाती है। इसे ठंडा करके परोसा जाता है। इस रबड़ी को सूखे मेवों से सजाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।

Advertisement

#4

केसर की बर्फी

केसर की बर्फी एक खास मिठाई है, जिसे त्योहारों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए खोया या मावा को चीनी और केसर मिलाकर पकाया जाता है, फिर इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दिया जाता है और छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इस बर्फी को सूखे मेवों से सजाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह बर्फी खास मौकों पर बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।

#5

केसर का गुलाब जामुन

गुलाब जामुन एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे खोया या मावा से बनाया जाता है। इसमें गुलाब जल या केसर मिलाकर शरबत तैयार किया जाता है, जिसमें गर्म गुलाब जामुन डूबोए जाते हैं। इस मिठाई को खास मौकों जैसे शादी-ब्याह आदि पर बनाया जाता है। इस तरह आप इन सभी व्यंजनों को आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं।

Advertisement