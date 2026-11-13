घर पर कंटेनर में आसानी से उगाई जा सकती है केसर, जानिए तरीका
क्या है खबर?
केसर एक कीमती और खास मसाला है, जिसका उपयोग कई व्यंजनों और औषधियों में किया जाता है। आमतौर पर केसर की खेती बड़े खेतों पर की जाती है, लेकिन आप इसे घर पर भी कंटेनर में आसानी से उगा सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने घर पर ही केसर की खेती कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही कंटेनर का चयन करें
केसर उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही कंटेनर का चयन करना होगा। कंटेनर ऐसे होने चाहिए जो गहरे हों ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह से बढ़ सकें।
प्लास्टिक या मिट्टी के कंटेनर दोनों ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ध्यान रखें कि कंटेनर में नीचे छेद होना जरूरी है ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और मिट्टी में नमी बनी रहे।
#2
अच्छी गुणवत्ता वाली कंद चुनें
केसर के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कंद चुनना बहुत जरूरी है। कंद ऐसे होने चाहिए जो स्वस्थ, साफ-सुथरे और बिना किसी नुकसान के हों।
बाजार से या ऑनलाइन साइट्स से सही कंद खरीदें और सुनिश्चित करें कि वे ताजे हों।
कंद को कंटेनर में लगाने से पहले कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें ताकि वे अच्छी तरह से नमी सोख सकें। इससे उनका अंकुरण जल्दी होगा और पौधे स्वस्थ रहेंगे।
#3
मिट्टी तैयार करें
केसर के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना बहुत जरूरी है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को अच्छी तरह से बाहर निकाल सके और पोषक तत्वों से भरपूर हो।
आप रेत, खाद और गाद का मिश्रण बना सकते हैं ताकि पौधे को जरूरी पोषण मिल सके।
मिट्टी को कंटेनर में भरने से पहले अच्छी तरह मिलाएं और सुनिश्चित करें कि यह न बहुत गीली हो और न बहुत सूखी हो।
#4
सही मात्रा में पानी डालें
केसर के पौधे को पानी देना एक अहम चरण है। ध्यान रखें कि पानी देने का तरीका ऐसा हो कि मिट्टी हमेशा हल्की गीली रहे, लेकिन बहुत ज्यादा पानी न हो।
हफ्ते में 2-3 बार हल्का पानी दें। बारिश के मौसम में या जब मिट्टी गीली लगे तो पानी देने की आवश्यकता नहीं होती।
पौधे को सुबह या शाम के समय पानी दें ताकि इसे पर्याप्त नमी मिले और जड़ें स्वस्थ रहें। इससे पौधे की वृद्धि बेहतर होगी।
#5
धूप का ध्यान रखें
केसर के पौधे को पर्याप्त धूप की जरूरत होती है इसलिए उन्हें ऐसी जगह रखें जहां रोजाना 5-6 घंटे धूप मिल सके।
अगर आप घर में ही कंटेनर रख रहे हैं तो किसी खिड़की के पास रखें जहां सूरज की रोशनी आती हो। इस तरह आप अपने घर पर ही आसानी से केसर उगा सकते हैं और इसका भरपूर आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।