घर पर कंटेनर में आसानी से उगाई जा सकती है केसर, जानिए तरीका

केसर के पौधे को पानी देना एक अहम चरण है। ध्यान रखें कि पानी देने का तरीका ऐसा हो कि मिट्टी हमेशा हल्की गीली रहे, लेकिन बहुत ज्यादा पानी न हो।

हफ्ते में 2-3 बार हल्का पानी दें। बारिश के मौसम में या जब मिट्टी गीली लगे तो पानी देने की आवश्यकता नहीं होती।

पौधे को सुबह या शाम के समय पानी दें ताकि इसे पर्याप्त नमी मिले और जड़ें स्वस्थ रहें। इससे पौधे की वृद्धि बेहतर होगी।