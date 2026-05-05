बारिश के दौरान यात्रा करते समय अपनाएं ये 5 सावधानियां, रहेंगे सुरक्षित

बारिश का मौसम यात्रा करने में कई चुनौतियां लाता है, खासकर अगर आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। बारिश में सड़कें फिसलन भरी होती हैं और दृश्यता भी कम होती है, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप बारिश में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं।

#1 मौसम की जानकारी रखें बारिश में यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लें। इससे आपको सही अंदाजा होगा कि कब और कैसी बारिश होगी। अगर भारी बारिश की संभावना हो तो यात्रा को टालना सबसे अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मौसम की जानकारी रखने से आप अपने यात्रा के समय और मार्ग को भी सही तरीके से योजना बना सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित और आसान बनेगी।

#2 सही कपड़े पहनें बारिश के दौरान सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे कपड़े पहनें जो पानी से जल्दी सूख जाएं और फिसलन भरे न हों। बारिश से बचने के लिए रेनकोट या वॉटरप्रूफ जैकेट सबसे अच्छा विकल्प हैं। इसके अलावा वॉटरप्रूफ जूते या चप्पल पहनें ताकि पैर गीले न हों और फिसलन न हो। अगर संभव हो तो छाता भी साथ रखें, जिससे आप बारिश से पूरी तरह सुरक्षित रह सकें और आपकी यात्रा आरामदायक बने।

Advertisement

#3 वाहन की स्थिति जांचें अगर आप खुद का वाहन चला रहे हैं तो उसकी स्थिति जांच लें। ब्रेक, टायर और लाइट्स सही ढंग से काम कर रही हों यह सुनिश्चित करें। खराब ब्रेक या फिसलन भरे टायर बारिश में दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं इसलिए इनकी सही स्थिति बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपनी गाड़ी का वाइपर और कांच साफ करने वाला यंत्र भी चेक करें ताकि दृश्यता अच्छी रहे और आप सुरक्षित रह सकें।

Advertisement

#4 धीमी गति से चलें बारिश में धीमी गति से चलना सबसे अहम है। फिसलन भरी सड़कें और कम दृश्यता के कारण तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सीमित गति पर ही गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी अनहोनी स्थिति में तुरंत ब्रेक लगा सकें। इसके अलावा अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखें ताकि कोई टकराव न हो। धीमी गति से चलने से आप बेहतर तरीके से सड़क की स्थिति को समझ पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे।