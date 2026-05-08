मानसून के दौरान सड़क यात्रा करना पसंद है? इन बातों का रखें खास ध्यान

मानसून के दौरान सड़क यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इस मौसम में होने वाली बारिश और फिसलन कई चुनौतियां भी पेश करती हैं। इस मौसम में सड़कें अक्सर खराब होती हैं और देखने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मानसून में सड़क यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। आइए जानते हैं कि मानसून में सड़क यात्रा करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 वाहन की स्थिति जांचें मानसून में सड़क यात्रा करने से पहले अपने वाहन की स्थिति की अच्छी तरह से जांच कर लें। टायरों में हवा का दबाव सही होना चाहिए और उनका घर्षण भी अच्छा होना चाहिए ताकि वे फिसलन भरी सड़क पर अच्छे से पकड़ बना सकें। इसके अलावा ब्रेक और वाइपर भी सही ढंग से काम कर रहे हों। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी हेडलाइट्स और टेललाइट्स सही से काम कर रही हों।

#2 धीमी गति से चलाएं गाड़ी मानसून में सड़कें अक्सर गीली और फिसलन भरी होती हैं, इसलिए गाड़ी को धीमी गति से चलाना सबसे अच्छा है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर ब्रेक लगाते समय फिसलन वाली सड़क पर गाड़ी का नियंत्रण खोने का खतरा रहता है। इसके अलावा बारिश के कारण देखने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे आपको आगे क्या हो रहा है, इसका सही अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में गाड़ी को धीमी गति से चलाना ही बेहतर है।

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#3 हेडलाइट्स का करें इस्तेमाल बारिश के दौरान कम रोशनी वाली जगहों पर गाड़ी चलाते समय अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन रखें। इससे आपकी गाड़ी सामने आने वाले वाहनों को आसानी से दिखाई देगी और वे आपको सही तरीके से देख सकेंगे। इसके अलावा इससे आपकी खुद की देखने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप बेहतर तरीके से सड़क देख पाएंगे। हेडलाइट्स का सही इस्तेमाल करने से आप सुरक्षित रहेंगे और दुर्घटनाओं के खतरे से बच सकेंगे।

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#4 अन्य वाहनों से रखें दूरी मानसून में सड़क यात्रा करते समय हमेशा अपने वाहन को दूसरे वाहनों से दूरी बनाए रखें। यह दूरी आपके वाहन के आकार और प्रकार के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अन्य छोटी गाड़ियों से अधिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। इससे न केवल आपकी गाड़ी को सुरक्षित दूरी मिलेगी बल्कि आपको अन्य वाहनों के साथ टकराव से भी बचने में मदद मिलेगी।