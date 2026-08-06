साबूदाना खीर बनाते समय गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है? इन 5 बातों का रखें ध्यान

साबूदाना खीर बनाते समय गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
साबूदाना खीर एक स्वादिष्ट भारतीय मिठाई है, जिसे खासतौर से उपवास के दौरान बनाया जाता है। हालांकि, कई बार इसे बनाते समय समस्या आती है कि खीर ज्यादा गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए कुछ खास उपायों को अपनाया जा सकता है। इन सुझावों की मदद से आप अपनी साबूदाना खीर को बेहतरीन बना सकते हैं। इन टिप्स का पालन करके खीर हमेशा सही स्थिरता वाली बनेगी।
#1
साबूदाना को भिगोएं
साबूदाना खीर बनाने से पहले साबूदाना को अच्छे से भिगोना जरूरी है। इसके लिए साबूदाना को पानी में कम से कम 2-3 घंटे तक भिगोकर रखें।
इससे साबूदाना फूल जाएगा और उसकी बाहरी परत नरम हो जाएगी, जिससे खीर में चिपचिपापन नहीं होगा। भिगोने के बाद साबूदाना को छानकर अलग रख दें, ताकि उसमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए।
इस प्रक्रिया से आपकी खीर मुलायम और स्वादिष्ट बनेगी।
#2
धीमी आंच पर पकाएं
साबूदाना खीर को धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है। तेज आंच पर पकाने से खीर जल सकती है और उसका स्वाद बिगड़ सकता है।
धीमी आंच पर पकाने से सारी सामग्री अच्छी तरह मिलती हैं और खीर का स्वाद भी बेहतरीन आता है। इसके अलावा धीमी आंच पर पकाने से सभी मसालों और दूध की खुशबू अच्छी तरह से घुल जाती है।
इससे खीर का स्वाद और भी बढ़ जाता है।
#3
दूध को करें गाढ़ा
खीर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को अच्छी तरह गाढ़ा करना चाहिए। इसके लिए दूध को पहले उबाल लें और फिर उसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए।
इससे खीर में मलाईदार टेक्सचर मिलेगा और उसका स्वाद भी बेहतर होगा। ध्यान रखें कि दूध को लगातार हिलाते रहें, ताकि वह जल न जाए और उसके सारे पोषक तत्व बरकरार रहें।
#4
चीनी मिलाने का सही तरीका अपनाएं
चीनी मिलाने का तरीका भी खीर के स्वाद पर असर डालता है। खीर पकाते समय सबसे पहले साबूदाना डालें और जब वह पूरी तरह फुल जाए तब चीनी मिलाएं।
इससे चीनी का स्वाद साबूदाने के साथ अच्छी तरह मिल जाएगा और खीर में एक बेहतरीन मिठास आएगी।
इसके अलावा आप चीनी की मात्रा अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, ताकि खीर आपकी पसंद के अनुसार बने और चिपचिपी न हो।
#5
सूखे मेवों का करें उपयोग
सूखे मेवे, जैसे बादाम, काजू और पिस्ता आदि साबूदाना खीर को एक खास स्वाद देते हैं। इन्हें बारीक काटकर अंतिम चरण में खीर पर डालें, ताकि उनका कुरकुरापन बरकरार रहे।
इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपनी साबूदाना खीर को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने परिवारवालों को खुश कर सकते हैं।
इस तरह आपकी खीर न केवल स्वादिष्ट बनेगी, बल्कि उसमें कोई भी गीलापन या चिपचिपापन नहीं रह जाएगा।