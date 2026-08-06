साबूदाना खीर बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें

साबूदाना खीर बनाते समय गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन सयाली 11:39 am Aug 06, 202611:39 am

क्या है खबर?

साबूदाना खीर एक स्वादिष्ट भारतीय मिठाई है, जिसे खासतौर से उपवास के दौरान बनाया जाता है। हालांकि, कई बार इसे बनाते समय समस्या आती है कि खीर ज्यादा गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए कुछ खास उपायों को अपनाया जा सकता है। इन सुझावों की मदद से आप अपनी साबूदाना खीर को बेहतरीन बना सकते हैं। इन टिप्स का पालन करके खीर हमेशा सही स्थिरता वाली बनेगी।