दौड़ना बनाम योग

दौड़ना बनाम योग: जानिए कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर

लेखन अंजली 05:49 pm Nov 22, 202605:49 pm

क्या है खबर?

दौड़ना और योग दोनों ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, इनमें से कौन-सी एक्सरसाइज बेहतर है, यह कई लोगों के लिए सवाल बना हुआ है। दौड़ना जहां शारीरिक सहनशक्ति को बढ़ाता है, वहीं योग मानसिक शांति और लचीलापन प्रदान करता है। इस लेख में हम दोनों एक्सरसाइज के फायदे और नुकसान को विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें और बेहतर स्वास्थ्य पा सकें।