तवे पर रुमाली रोटी बनाना

तवे पर ही आसानी से बनाई जा सकती है रुमाली रोटी, जानिए इसका तरीका

लेखन सयाली 04:23 pm Sep 01, 202604:23 pm

क्या है खबर?

रुमाली रोटी एक स्वादिष्ट और मुलायम भारतीय रोटी है, जो खासतौर पर तंदूरी व्यंजनों के साथ परोसी जाती है। यह रोटी अपनी खास बनावट और स्वाद के कारण खाने का मजा दोगुना कर देती है। अगर आप भी इस रोटी को अपने खाने में शामिल करना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं। इसके लिए आपको खास बड़े वाले बर्तन या तंदूर की जरूरत नहीं होगी। आप इसे घर के तवे पर बना सकेंगे।