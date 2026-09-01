तवे पर ही आसानी से बनाई जा सकती है रुमाली रोटी, जानिए इसका तरीका
क्या है खबर?
रुमाली रोटी एक स्वादिष्ट और मुलायम भारतीय रोटी है, जो खासतौर पर तंदूरी व्यंजनों के साथ परोसी जाती है। यह रोटी अपनी खास बनावट और स्वाद के कारण खाने का मजा दोगुना कर देती है। अगर आप भी इस रोटी को अपने खाने में शामिल करना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं। इसके लिए आपको खास बड़े वाले बर्तन या तंदूर की जरूरत नहीं होगी। आप इसे घर के तवे पर बना सकेंगे।
आटा
रुमाली रोटी के लिए आटा गूंथना
रुमाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें।
ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, क्योंकि इससे रोटी का स्वाद प्रभावित हो सकता है। गूंथे हुए आटे को थोड़े तेल से चिकना करके ढक दें और 30 मिनट के लिए इसे आराम करने दें, ताकि रोटी मुलायम हो सके।
बेलना
रुमाली रोटी को बेलना
अब आपका अच्छी तरह फूला हुआ आटा तैयार हो चुका है। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेलना शुरू करें।
रोटी को बहुत पतला नहीं, बल्कि थोड़ा मोटा बेलें, ताकि वह तवे पर अच्छी तरह से सिक सके। इसके लिए आप एक बेलन का उपयोग कर सकते हैं, जो सामान्य आकार का हो।
इस तरह से सभी गोले बेल लें और उन्हें तैयार कर लें। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप रोटियां बड़ी बेल सकते हैं।
सेंकना
रुमाली रोटी को तवे पर सेंकना
अब बारी आती है रोटी को तवे पर सेंकने की। इसके लिए सबसे पहले तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा घी या तेल फैलाएं।
इसके बाद बेली हुई रोटी को तवे पर रखकर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेंकें। इसे अच्छी तरह से सिकने दें, ताकि रोटी मुलायम बनी रह सकें।
अगर आप चाहें तो इसे ढक्कन लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक सकते हैं।
परोसना
रुमाली रोटी को परोसना
अब आपकी स्वादिष्ट रुमाली रोटी तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और अपने पसंदीदा तंदूरी व्यंजनों, जैसे पनीर टिक्का, कबाब या सब्जियों के साथ इसका आनंद लें।
आप इसे किसी भी प्रकार की करी या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। यह रोटी खाने में बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, इसलिए इसे अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाएं।
इसे खा कर आपके घर वाले और मेहमान आपकी जमकर तारीफ करेंगे।