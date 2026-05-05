घर आए मेहमानों को परोसें स्वाद में लाजवाब शाही जर्दा पुलाव, सभी चाटते रह जाएंगे उंगलियां

शाही जर्दा पुलाव एक ऐसा स्वादिष्ट और खुशबूदार व्यंजन है, जो किसी भी खास मौके पर खाने का मजा बढ़ा देता है। यह पुलाव न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसका स्वाद भी बेहद लाजवाब है। इसे बनाने में कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसकी तैयारी आसान है। आइए इस बेहतरीन व्यंजन की आसान रेसिपी जानते हैं, ताकि आप भी इसे घर पर बना सकें। यह आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा।

सामग्रियां शाही जर्दा पुलाव के लिए जरूरी सामग्री शाही जर्दा पुलाव के लिए आपको बासमती चावल, दूध, केसर, घी, सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, किशमिश), इलायची, दालचीनी और गुलाब जल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा-सा गुलाब का रस और रंग भी मिला सकते हैं, ताकि इसका रंग और भी खूबसूरत लगे और स्वाद भी बढ़ जाए। इस व्यंजन को बनाने में लगभग 30 से 40 मिनट लग सकते हैं और यह 4-6 लोगों के लिए पर्याप्त होता है।

#1 चावल भिगोएं सबसे पहले बासमती चावल को धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे चावल नरम हो जाएंगे और पकाने में आसानी होगी। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, ताकि चावल अच्छे से फूल सकें। इसके बाद चावल को छानकर अलग रख दें। इस प्रक्रिया से चावल के पकने का समय भी कम हो जाएगा और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब चावल को धीमी आंच पर पकाना शुरू करें।

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#2 दूध में मिलाएं केसर एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा केसर डालें। केसर से पुलाव को एक खास खुशबू मिलेगी और इसका रंग भी सुंदर होगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुलाब जल भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। दूध को हल्का गर्म करें और ध्यान रखें कि उबाल नहीं आना चाहिए, ताकि केसर का रंग और खुशबू अच्छे से निकल सके। इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं।

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#3 घी में भूनें सूखे मेवे अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी गर्म करें और उसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इससे सूखे मेवों का स्वाद बढ़ जाएगा और पुलाव में एक खास मिठास आएगी। भूनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें, ताकि अतिरिक्त घी निकल जाए। इस तरह से भूनने से सूखे मेवे कुरकुरे बनेंगे और पुलाव का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब तैयार चावल को धीमी आंच पर पकाना शुरू करें।