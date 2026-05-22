बालों के लिए रोजमेरी और करी पत्ते के तेल का उपयोग है फायदेमंद, जानें कैसे
क्या है खबर?
बालों की देखभाल के लिए कई तरह के तेलों का उपयोग किया जाता है। इन दिनों रोजमेरी और करी पत्ते के तेल का उपयोग काफी चलन में है। यह तेल न केवल बालों को पोषित करता है, बल्कि उनकी लंबाई और मोटाई बढ़ाने में भी मदद करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों तेलों का मिश्रण बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
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रोजमेरी और करी पत्ते के तेल के फायदे
रोजमेरी और करी पत्ते के तेलों में मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। रोजमेरी का तेल खून का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे बालों को अधिक पोषण मिलता है, वहीं करी पत्ते का तेल बालों की जड़ों को गहराई तक पोषण पहुंचाता है। इन दोनों तेलों का मिश्रण बालों को मजबूत बनाता है और गिरने से रोकता है। नियमित उपयोग से बालों की लंबाई और मोटाई में भी सुधार होता है।
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कैसे करें इस्तेमाल?
इन दोनों तेलों का मिश्रण बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ बोतल में बराबर मात्रा में रोजमेरी और करी पत्ते का तेल डालें। अब इस बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं ताकि दोनों तेल अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद थोड़ी मात्रा में इस मिश्रण को लेकर हल्के हाथों से सिर की मालिश करें। मालिश करने के बाद इसे कम से कम 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से बाल धो लें।
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हफ्ते में कितनी बार करें इस्तेमाल?
रोजमेरी और करी पत्ते के तेलों का मिश्रण हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे आपके बाल मजबूत, लंबी और मोटी बनते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे या बेजान हैं तो आप इसे हर दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बालों को भरपूर पोषण मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे। ध्यान रखें कि तेल लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक उसे सिर पर लगा रहने दें।
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सुरक्षित तरीके से करें उपयोग
इन दोनों तेलों का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा अच्छी गुणवत्ता के अनुसार ही उत्पाद खरीदें। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके सिर पर चोट लगी हो या कोई संक्रमण हो तो इनका उपयोग न करें। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से मजबूत बना सकते हैं।