रोजहिप ऑयल के फायदे

रोजहिप ऑयल: त्वचा को निखारने और पोषण देने में है सहायक, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 06:32 pm Sep 01, 202606:32 pm

क्या है खबर?

रोजहिप ऑयल एक प्राकृतिक तेल है, जो गुलाब की हिप्स से बनाया जाता है। यह तेल त्वचा के लिए कई लाभ देता है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा को निखारने और पोषण देने में मदद करते हैं। इसके नियमित उपयोग से त्वचा में चमक आती है और यह मुलायम बनी रहती है। आइए जानते हैं कि कैसे रोजहिप ऑयल का उपयोग करके आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।