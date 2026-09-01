बालों की समस्याओं को दूर करने में सहायक है गुलाब जल, जानिए इसके फायदे

गुलाब जल सिर की त्वचा की जलन को शांत करता है और खुजली से राहत दिलाता है। इसमें मौजूद ठंडक देने वाले गुण सिर को तरोताजा बनाते हैं।

इसके नियमित उपयोग से सिर की त्वचा स्वस्थ रहती है और बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है।

आप इसे रोजाना अपने सिर पर हल्के हाथों से मालिश करते हुए लगा सकते हैं। इससे खून का दौरा बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और वे स्वस्थ रहते हैं।