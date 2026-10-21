त्वचा की देखभाल के लिए लाभदायक हो सकता है गुलाब का तेल, जानिए 5 फायदे

गुलाब का तेल त्वचा की नमी बनाए रखने में बहुत असरदार होता है। इसमें मौजूद खास तत्व त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं।

यह तेल नमी को अंदर तक पहुंचाता है, जिससे आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहती है। रोजाना इसका उपयोग करने से आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलती है और वह स्वस्थ दिखती है।

इसके अलावा यह तेल त्वचा की चमक को भी बढ़ाता है, जिससे आपकी त्वचा और भी निखरी हुई लगती है।