शादी की सालगिरह घर की छत पर मनाने की सोच रहे हैं? इसे ऐसे सजाएं

शादी की सालगिरह एक खास मौका होता है और इसे खास बनाने के लिए आप अपनी छत को बेहद खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। छत पर डिनर करना न केवल रोमांटिक होता है, बल्कि इसमें आपको ताजगी और खुला आसमान भी मिलता है। यहां हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी छत को खूबसूरत बना सकते हैं और आपके शादी की सालगिरह का जश्न यादगार हो जाएगा।

#1 लाइट्स का रखें ध्यान छत पर सही लाइट्स का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आप फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेड़ों या रेलिंग के आसपास लपेटें। इसके अलावा आप टेबल के ऊपर हेंगिंग लाइट्स भी लगा सकते हैं। ये लाइट्स आपके डिनर सेटअप को एक खास माहौल देंगी और रात के समय सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा। इसके साथ ही आप मोमबत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक रोमांटिक माहौल बनाएंगी।

#2 फूलों की सजावट करें फूल हमेशा से ही हर मौके की सुंदरता बढ़ाते आए हैं। आप अपनी छत पर अलग-अलग रंग-बिरंगे फूलों की सजावट कर सकते हैं। इसके लिए आप ताजे फूलों का इस्तेमाल करें या फिर नकली फूल भी अच्छे लगते हैं। फूलों को टेबल पर, दीवारों पर या फिर रेलिंग्स पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फूलों की माला बना कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके डिनर सेटअप को और भी खूबसूरत बनाएगी।

#3 आरामदायक बैठने की व्यवस्था आपकी छत पर बैठने की व्यवस्था आरामदायक होनी चाहिए ताकि आप अपनी पत्नी के साथ आराम से बैठ सकें और खाने का आनंद ले सकें। इसके लिए आप कुर्सी-टेबल का सेटअप कर सकते हैं या फिर फर्श पर गद्दे बिछा सकते हैं। अगर आपके पास छत पर कोई झूला या छोटा सा कोना है तो उसे भी सजाएं ताकि वह और भी आकर्षक लगे। इसके अलावा आप कुशन और कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 संगीत का प्रबंध करें संगीत बिना किसी पार्टी का मजा अधूरा सा लगता है। आप अपनी छत पर एक छोटा सा संगीत उपकरण सेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी पसंदीदा गाने बजा सकें। इससे माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा और आप दोनों का दिन खास बन जाएगा। इसके अलावा आप लाइव संगीत का भी इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके डिनर सेटअप को और भी खास बनाएगा। इससे आपका शादी की सालगिरह का जश्न यादगार हो जाएगा।