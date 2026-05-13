जून में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, रोमांटिक माहौल में बिताएं समय

जून का महीना गर्मियों का अंत और मानसून के आगमन का प्रतीक है। इस दौरान कई लोग अपने साथी के साथ कुछ दिन छुट्टियां बिताने के लिए ऐसी जगहों का रुख करते हैं, जहां का मौसम सुहावना हो और प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक हो। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अपने साथी के साथ मानसून के मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं।

#1 माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल माउंट आबू अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर और गुरु शिखर जैसे कई आकर्षण स्थल हैं। जून में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जो इसे रोमांटिक छुट्टी मनाने के लिए आदर्श बनाता है। आप यहां पैदल घूम सकते हैं या नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं।

#2 मुन्नार केरलम का मुन्नार एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो चाय बागानों, हरे-भरे मैदानों और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। यह जगह अपने शांत वातावरण और सुंदर दृश्यों के लिए आदर्श है। जून में यहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, जिससे आप अपने साथी के साथ लंबी सैर कर सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के चाय बागानों का भी आनंद ले सकते हैं।

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#3 शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है, जो अपने बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। यह जगह अपने ऐतिहासिक भवनों और खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। जून में यहां का मौसम सुहावना रहता है, जिससे आप अपने साथी के साथ लंबी सैर कर सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं।

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#4 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग अपनी चाय बागानों और खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। यह जगह अपने शांत वातावरण और ताजगी भरी हवा के लिए आदर्श है। जून में यहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, जिससे आप अपने साथी के साथ लंबी सैर कर सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के चाय बागानों का भी आनंद ले सकते हैं।