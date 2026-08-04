सेंधा नमक के फायदे

खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभकारी है सेंधा नमक, जानें इसके फायदे

लेखन अंजली 06:02 am Aug 04, 202606:02 am

क्या है खबर?

खाने में स्वाद बढ़ाने से लेकर कई स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत में भी किया जाता है। सेंधा नमक में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में सेंधा नमक को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको सेंधा नमक के सेवन से मिलने वाले सेहत लाभों के बारे में बताते हैं।