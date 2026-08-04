खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभकारी है सेंधा नमक, जानें इसके फायदे
क्या है खबर?
खाने में स्वाद बढ़ाने से लेकर कई स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत में भी किया जाता है। सेंधा नमक में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर जैसे कई जरूरी तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में सेंधा नमक को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको सेंधा नमक के सेवन से मिलने वाले सेहत लाभों के बारे में बताते हैं।
#1
पाचन क्रिया को ठीक रखने में है सहायक
सेंधा नमक पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह पेट की गैस को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह कब्ज की समस्या को भी दूर कर सकता है। सेंधा नमक में मौजूद खनिज तत्व पाचन एंजाइमों को संतुलित रखते हैं, जिससे खाना ठीक से पचता है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।
इसके नियमित सेवन से पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है कारगर
सेंधा नमक में आयोडीन और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाए रखने में सहायक हो सकता है।
इसके अलावा यह शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलती है।
#3
रक्तचाप को नियंत्रित करने में है मददगार
रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सेंधा नमक मदद कर सकता है। यह रक्तचाप के स्तर को संतुलित करके इसे सामान्य बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
हालांकि, जिन लोगों को पहले से ही उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन्हें इस नमक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो उच्च रक्तचाप को बढ़ा सकता है।
#4
हड्डियों को मजबूत बनाने में है असरदार
सेंधा नमक कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
ये तत्व हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा ये हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकते हैं।
सेंधा नमक में मौजूद इन तत्वों के कारण इसे हड्डियों के लिए फायदेमंद माना जाता है।
#5
त्वचा के लिए है लाभकारी
सेंधा नमक त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा सेंधा नमक त्वचा को चमकदार बनाने और मुलायम बनाने में भी सहायक हो सकता है।
सेंधा नमक में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण त्वचा की जलन और रूखेपन को कम करने में मदद कर सकते हैं।