रॉक क्लाइंबिंग बनाम योग: तनाव को कम करने में कौन-सा है बेहतर?

रॉक क्लाइंबिंग और योग दोनों ही अपनी जगह बहुत असरदार हैं, लेकिन इनके तरीके अलग हैं। जहां रॉक क्लाइंबिंग शारीरिक चुनौतियों पर आधारित होती है, वहीं योग मानसिक शांति पर ज्यादा जोर देता है।

अगर आप शारीरिक चुनौतियों को पसंद करते हैं तो रॉक क्लाइंबिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।

दूसरी ओर अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं और लचीलेपन पर ध्यान देना चाहते हैं तो योग सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।