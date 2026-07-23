रॉक क्लाइंबिंग बनाम बोल्डरिंग: इनमें से कौन-सी गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण है? जानिए

रॉक क्लाइंबिंग और बोल्डरिंग दोनों ही रोमांचक गतिविधियां हैं, लेकिन इनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं।

रॉक क्लाइंबिंग ऊंची चट्टानों पर होती है, जिसमें अधिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर बोल्डरिंग छोटी ऊंचाई पर होती है, जिसमें कम उपकरणों का इस्तेमाल होता है।

इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग में सुरक्षा के लिए विशेष उपकरणों का भी इस्तेमाल होता है, जो इसे अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। दोनों गतिविधियों में शारीरिक ताकत और संतुलन की जरूरत होती है।