बगीचे के फलों और सब्जियों को देर से तोड़ना

बगीचे के फलों और सब्जियों को देर से तोड़ने से हो सकती हैं ये 5 समस्याएं

लेखन सयाली 11:16 am Jul 31, 202611:16 am

क्या है खबर?

बगीचे में उगाए जाने वाले फल और सब्जियां ताजगी और स्वाद से भरपूर होती हैं। हालांकि, अगर इन्हें समय पर नहीं तोड़ा जाए तो इनमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देर से तोड़े जाने पर ये फल और सब्जियां सड़ सकती हैं या इनमें कीड़े लग सकते हैं। आइए आज हम आपको उन समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो बगीचे के फलों और सब्जियों को देर से तोड़ने पर हो सकती हैं।