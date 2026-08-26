ऋषिकेश: योग के अलावा यहां आजमाएं ये 5 गतिविधियां, यात्रा बन जाएगी यादगार
क्या है खबर?
ऋषिकेश को योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। हालांकि, अगर आप योग से हटकर कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो ऋषिकेश में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके दिल को छू लेंगे। आइए हम आपको ऋषिकेश में आजमाई जाने वाली 5 गतिविधियों के बारे में बताते हैं।
#1
गंगा आरती का आनंद लें
ऋषिकेश में गंगा आरती एक अनोखा अनुभव है। हर शाम त्रिवेणी घाट पर होने वाली इस आरती में शामिल होकर आप आध्यात्मिक माहौल का अनुभव कर सकते हैं।
इस दौरान मंत्रोच्चारण, दीप जलाना और भजन सुनना आपके मन को शांति प्रदान करेगा। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है और इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं।
आरती के दौरान गंगा नदी के किनारे बैठकर आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे।
#2
लक्ष्मण झूला पर सैर करें
लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का एक प्रमुख आकर्षण है। गंगा नदी पर बने इस झूले से आप चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता देख सकते हैं।
यह झूला लगभग 450 फीट लंबा है और इसे पार करने में रोमांच का अनुभव होगा। यहां से गंगा नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है और फोटो खींचने के लिए यह जगह बेहतरीन है।
इस झूले पर सैर करते हुए आप आसपास के मंदिरों और पहाड़ियों का नजारा भी देख सकते हैं।
#3
राम झूला देखने जाएं
राम झूला भी लक्ष्मण झूला की तरह ही एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह भी गंगा नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 700 फीट है।
इस झूले से आप आसपास के घाटों, मंदिरों और पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। राम झूला पार करते हुए आपको यहां की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव होगा।
इस झूले पर सैर करते हुए आप आसपास के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भी देख सकते हैं।
#4
त्रियुगी नारायण मंदिर जाएं
त्रियुगी नारायण मंदिर ऋषिकेश का एक पुराना शिव मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है और इसकी बनावट आपको आकर्षित करेगी।
यहां आकर आपको शांति और सुकून मिलेगा। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं।
यहां की धार्मिक अहमियत और प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को छू जाएगी। इस मंदिर में दर्शन करने से आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी।
#5
ऋषिकेश कैफे में समय बिताएं
ऋषिकेश में कई कैफे हैं, जहां आप बैठकर चाय-कॉफी पीते हुए प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां के कैफे में बैठकर आप किताब पढ़ सकते हैं या दोस्तों संग गप्पे मार सकते हैं।
इन कैफे में अलग-अलग प्रकार की चाय-कॉफी उपलब्ध हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे।
इसके अलावा कुछ कैफे में लाइव संगीत भी होता है, जो माहौल को और भी जीवंत बना देता है।