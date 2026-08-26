ऋषिकेश में आजमाएं ये 5 गतिविधियां

ऋषिकेश: योग के अलावा यहां आजमाएं ये 5 गतिविधियां, यात्रा बन जाएगी यादगार

लेखन अंजली 01:19 pm Aug 26, 202601:19 pm

क्या है खबर?

ऋषिकेश को योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। हालांकि, अगर आप योग से हटकर कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो ऋषिकेश में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके दिल को छू लेंगे। आइए हम आपको ऋषिकेश में आजमाई जाने वाली 5 गतिविधियों के बारे में बताते हैं।