मानसून के दौरान कपड़ों की लेयरिंग करने के लिए अपनाएं ये सुझाव, मिलेगा आराम

मानसून के दौरान कपड़ों की लेयरिंग करने के लिए अपनाएं ये सुझाव, मिलेगा आराम
क्या है खबर?
मानसून के दौरान कपड़े लेयर करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। इस मौसम में बारिश और उमस के कारण सही कपड़े चुनना जरूरी है, ताकि आप न केवल सूखे रहें, बल्कि स्टाइलिश भी दिखें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान आसानी से कपड़े लेयर कर सकते हैं और बारिश के पानी से सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा करने से ठंडक भी मिलेगी।
#1
हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े चुनें
मानसून में कपड़े चुनते समय हल्के और नमी-रोधी कपड़ों का चयन करें। सूती और लिनेन जैसे कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़े, जैसे पॉलीस्टर पहनने से बचें, क्योंकि ये पसीना सोखते नहीं और बदबू कर सकते हैं। हल्के कपड़े पहनने से आप बारिश के पानी से भी बच सकते हैं और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।
#2
जैकेट या कार्डिगन का करें इस्तेमाल
एक अच्छी गुणवत्ता वाली जैकेट या कार्डिगन आपके कपड़ों को न केवल स्टाइलिश बनाती है, बल्कि आपको ठंड से भी बचाती है। बारिश के दिनों में पानी से बचने वाली जैकेट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये आपको गीला होने से बचाती है। वहीं, कार्डिगन हल्के होते हैं और इन्हें आप आसानी से अपने बैग में रख सकते हैं। इन्हें पहनकर आप बारिश में भी सूखे रह सकते हैं और आरामदायक महसूस कर सकते हैं।
#3
छाता या रेनकोट साथ रखें
बाहर जाते समय एक मजबूत छाता या रेनकोट जरूर साथ रखें, ताकि किसी भी समय बारिश आने पर आप सुरक्षित रह सकें। छाता हल्का होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से ले जाया जा सके। रेनकोट लंबा और ढीला होना चाहिए, ताकि यह आपके पूरे शरीर को ढक सके। इससे आप बारिश के पानी से बच सकेंगे और सूखे रहेंगे। इन दोनों चीजों को अपने बैग में हमेशा रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकें।
#4
एक्सेसरीज का उपयोग करें
एक्सेसरीज आपके लुक को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। मानसून में हल्के स्कार्फ, टोपी या कैप का उपयोग करें, जो आपके बालों को गीला होने से बचाएं। इसके अलावा पानी से बचाने वाले बैग भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके सामान को गीला होने से बचाते हैं। इन आसान टिप्स की मदद से आप मानसून के दौरान आरामदायक और स्टाइलिश रह सकते हैं। इससे आप मानसून में भी अच्छे दिखेंगे।