मानसून के दौरान कपड़ों की लेयरिंग करने के लिए अपनाएं ये सुझाव, मिलेगा आराम

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छाता या रेनकोट साथ रखें

बाहर जाते समय एक मजबूत छाता या रेनकोट जरूर साथ रखें, ताकि किसी भी समय बारिश आने पर आप सुरक्षित रह सकें। छाता हल्का होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से ले जाया जा सके। रेनकोट लंबा और ढीला होना चाहिए, ताकि यह आपके पूरे शरीर को ढक सके। इससे आप बारिश के पानी से बच सकेंगे और सूखे रहेंगे। इन दोनों चीजों को अपने बैग में हमेशा रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकें।