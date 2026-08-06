रोजाना गोमुखासन करने के लाभ

रोजाना गोमुखासन करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए अभ्यास का तरीका

लेखन सयाली 12:23 pm Aug 06, 202612:23 pm

क्या है खबर?

गोमुखासन को योग की सबसे प्रभावी मुद्राओं में से एक माना जाता है। इसका अभ्यास करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां हम आपको इस योगासन के बारे में विस्तार से बताएंगे और रोजाना इसे करने के फायदे भी बताएंगे। गोमुखासन का नाम 2 शब्दों से लिया गया है, जिसमें 'गौ' का मतलब गाय और 'मुख' का मतलब मुंह है। यह योगासन शरीर को ताकतवर और लचीला बनाने में मदद कर सकता है।