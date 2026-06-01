मानसून के दौरान इस तरह से करें अपना बेस मेकअप, खराब होने की नहीं होगी चिंता

मानसून के दौरान त्वचा में नमी बढ़ जाती है और ऐसे में पसीने और नमी के कारण मेकअप खराब होने की संभावना भी रहती है। ऐसे में इस मौसम में मेकअप करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मेकअप टिप्स देते हैं, जिनकी मदद से आप मानसून के दौरान सही तरीके से बेस मेकअप कर सकती हैं और आपका पूरा मेकअप दिनभर बरकरार रहेगा।

#1 सबसे पहले त्वचा को करें तैयार बेस मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा को ठीक से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले त्वचा को फेसवॉश से साफ करें, फिर चेहरे पर नमी देने वाली क्रीम लगाएं। इसके बाद मेकअप को टिकाकर रखने के लिए एक अच्छा प्राइमर लगाएं। ध्यान रखें कि नमी देने वाली क्रीम और प्राइमर हल्के और तेल रहित होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्रीम फाउंडेशन का इस्तेमाल करने वाली हैं तो पहले चेहरे पर हल्का पाउडर लगाएं।

#2 क्रीम फाउंडेशन का सही तरीके से करें इस्तेमाल मानसून के दौरान फाउंडेशन का सही फार्मूला चुनना बेहद अहम होता है। इस मौसम में आपको एक क्रीम आधारित फाउंडेशन ही लगाना चाहिए, जो न ज्यादा चिपचिपा हो और न ज्यादा सूखा। प्राइमर के सूख जाने के बाद फाउंडेशन को अपनी उंगलियों या स्पंज से अच्छी तरह से फैलाएं। अगर आप क्रीम फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो इसके बजाय BB क्रीम या रंगीन नमी देने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें।

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#3 पाउडर फाउंडेशन से मिलेगा बेहतर लुक अगर आपकी तैलीय त्वचा है तो क्रीम फाउंडेशन के बजाय पाउडर फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। पाउडर फाउंडेशन तैलीय त्वचा वालों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि यह त्वचा से अतिरिक्त तेल को सोख लेता है और लंबे समय तक चेहरे पर टिका रहता है। इसके अलावा यह गर्मी और नमी के कारण होने वाले पसीने को भी दूर रखता है। यह तरीका आपके चेहरे को एक समान रंग देगा और दाग-धब्बों को छिपाएगा।

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#4 कंसीलर का इस्तेमाल करना भी है जरूरी अगर आपके चेहरे पर कुछ दाग-धब्बे या काले घेरे हैं तो उन्हें छिपाने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल करें। इसे लगाने से पहले अपने चेहरे पर हल्का पाउडर लगाएं, फिर कंसीलर को अपनी उंगलियों या ब्रश से अच्छी तरह से फैलाएं। इसके बाद हल्का पाउडर लगाकर सेट कर दें, ताकि कंसीलर अपनी जगह से हिले न। यह आपके चेहरे को एक समान रंग देगा और दाग-धब्बों व काले घेरों को छिपाएगा।