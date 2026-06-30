बालों के लिए चावल के पानी के हेयर मास्क

बालों की समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है चावल का पानी, जानिए 5 मास्क की रेसिपी

लेखन अंजली 03:54 pm Jun 30, 202603:54 pm

क्या है खबर?

चावल का पानी बालों के लिए एक बेहतरीन उपाय है। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व बालों को मजबूत बनाते हैं और उनकी चमक बढ़ाते हैं। यह सिर की त्वचा को भी पोषण देता है। चावल का पानी बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। आइए आज हम आपको चावल के पानी से बनाए जाने वाले 5 अलग-अलग तरह के बालों के मास्क की विधि बताते हैं।