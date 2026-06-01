लंच बॉक्स के लिए राइस कुकर में झटपट बनाएं ये 5 व्यंजन, होते हैं पौष्टिक

आजकल बाजार में कई ऐसे उपकरण मौजूद हैं, जो खाना बनाना आसान बना देते हैं। इनमें से एक राइस कुकर भी है। यह न केवल चावल को आसानी से पकाता है, बल्कि इसमें कई अन्य व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप रोजाना लंच बॉक्स के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं तो राइस कुकर का इस्तेमाल करके आप ये स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं। इन सभी की रेसिपी आसान है और ये झटपट तैयार होते हैं।

#1 सब्जियों का पुलाव सब्जियों का पुलाव एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप अपने लंच बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। फिर राइस कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता और लौंग डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर और मिक्स सब्जियां डालें, फिर इसमें भिगोए हुए चावल डालें और पानी मिलाकर पकने दें।

#2 खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जो सेहतमंद है और भरपूर पोषण देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें। फिर राइस कुकर में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें जीरा और हींग डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर और हल्दी, नमक सहित अन्य मसाले मिलाएं। फिर इसमें भिगोए हुए चावल और दाल डालकर पानी मिलाकर पकने दें।

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#3 सब्जी वाली बिरयानी सब्जी वाली बिरयानी एक खास व्यंजन है, जिसे आप अपने लंच बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें। फिर राइस कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां और बिरयानी मसाला मिलाएं। इसके बाद इसमें भिगोए हुए चावल मिलाकर पानी डालें और पकने दें। इसे रायता के साथ परोसें।

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#4 पनीर पुलाव पनीर पुलाव एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने लंच बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। फिर राइस कुकर में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता और लौंग डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर और मिक्स सब्जियां डालें, फिर इसमें पनीर के टुकड़े मिलाकर पानी डालें और पकने दें।