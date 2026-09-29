पौधे खरीदने से पहले इन 5 समस्याओं का करें समाधान, हरा-भरा रहेगा बगीचा

पौधों पर कीट लगने पर जल्दी कार्रवाई करना जरूरी है। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और उनकी बढ़त में कोई रुकावट नहीं आएगी।

इसके लिए आप नियमित रूप से अपने पौधों की जांच करें ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके।

अगर कोई कीट या रोग दिखे तो तुरंत उपचार करें ताकि समस्या बढ़ने से पहले ही खत्म हो सके।

इसके अलावा पौधों की देखभाल करते रहें और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत रहें।