घर के गमलों में पौधों को दोबारा लगाते समय न करें ये गलतियां, नुकसान होगा कम

पौधों को दोबारा गमलों में लगाने का मतलब है कि आप उन्हें नए सिरे से उगाने की प्रक्रिया में हैं। यह एक अहम कदम है क्योंकि सही तरीके से लगाने पर पौधे स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। हालांकि, कई लोग इस प्रक्रिया के दौरान कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जिनसे उनके पौधे प्रभावित हो सकते हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं ताकि आप अपने पौधों को बेहतर तरीके से उगा सकें।

#1 सही आकार का गमला न चुनना पौधे लगाते समय सबसे पहली गलती होती है गलत आकार के गमले का चुनाव करना। अगर आप छोटे गमले में बड़े पौधे लगाते हैं तो उनकी जड़ें ठीक से फैल नहीं पातीं और पौधा कमजोर हो जाता है, वहीं बड़े गमले में छोटे पौधे लगाने पर वे जल्दी सूख जाते हैं या सड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा पौधे की जड़ों के अनुसार ही गमले का आकार चुनें ताकि वे सही से विकसित हो सकें।

#2 मिट्टी का ध्यान न रखना पौधे लगाते समय कई लोग मिट्टी पर ध्यान नहीं देते, जो कि एक बड़ी गलती है। पौधे की मिट्टी बहुत जरूरी होती है क्योंकि इससे पौधे को पोषण मिलता है। अगर आप पुराने मिट्टी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके पौधे कमजोर हो जाएंगे या मर भी सकते हैं। इसलिए हमेशा ताजा और उपयुक्त मिट्टी का ही इस्तेमाल करें ताकि आपके पौधे स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से विकसित हों।

Advertisement

#3 पानी अधिक देना पौधे लगाने के बाद लोग अक्सर ज्यादा पानी देने लगते हैं, जिससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। ज्यादा पानी देने से मिट्टी गीली हो जाती है और जड़ों में सड़न होने लगता है। इससे आपका पौधा कमजोर हो जाता है या मर भी सकता है। इसलिए पौधे लगाने के बाद संयम बरतें और पौधे को तब तक पानी दें जब तक कि मिट्टी हल्की गीली न हो जाए। इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा।

Advertisement

#4 धूप की अनदेखी करना पौधे लगाने के बाद कई लोग पौधे को पर्याप्त धूप नहीं देते, जिससे उनका विकास धीमा हो जाता है या वे मर भी सकते हैं। हर प्रकार के पौधे को अलग-अलग मात्रा में धूप की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी मिल सके। इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह से विकसित होंगे। इसके अलावा नियमित रूप से उनकी देखभाल भी जरूरी है ताकि वे मजबूत और हरे-भरे रहें।