मांसपेशियों में ऐंठन से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू नुस्खे

मांसपेशियों में अचानक से होने वाली ऐंठन को मांसपेशियों का खिंचाव कहा जाता है। आमतौर पर यह थकान, पानी की कमी और पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। यह स्थिति शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन पैरों में होने वाली ऐंठन सबसे आम है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप मांसपेशियों की ऐंठन से राहत पा सकते हैं।

#1 नमक का पानी पिएं मांसपेशियों की ऐंठन दूर करने के लिए नमक वाले पानी का सेवन करें। इसके लिए 1 गिलास पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पिएं। यह मांसपेशियों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और उन्हें आराम देता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर में पानी की कमी को भी दूर करता है। नमक में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो मांसपेशियों के लिए जरूरी होते हैं। इनका सेवन करने से मांसपेशियों की ऐंठन जल्दी दूर हो जाती है।

#2 सरसों के तेल से मालिश करें सरसों का तेल भी मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सरसों के तेल में लहसुन की कलियों को डालकर गर्म करें, फिर इस मिश्रण को ठंडा करके प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इससे दर्द और सूजन कम होती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसके अलावा यह तेल खून के बहाव को बेहतर बनाता है और मांसपेशियों की थकान को दूर करता है, जिससे आपको तुरंत राहत मिलती है।

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#3 गर्म पानी से स्नान करें गर्म पानी से स्नान करने से भी मांसपेशियों की ऐंठन दूर होती है। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं, फिर इसमें बैठकर स्नान करें। यह तरीका न केवल दर्द को कम करता है बल्कि मांसपेशियों को आराम भी देता है। इसके अलावा यह खून के बहाव को बेहतर बनाता है और थकान को दूर करता है, जिससे आपको तुरंत राहत मिलती है।

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#4 केले का सेवन करें केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, जो मांसपेशियों के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसके लिए दिन में एक या दो केले खाएं। यह न केवल ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि मांसपेशियों की थकान को भी दूर करता है। केले में मौजूद प्राकृतिक शक्कर और फाइबर आपको ताजगी और ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा केले में विटामिन-B6 भी होता है, जो तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है और मांसपेशियों को आराम देता है।