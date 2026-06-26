बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

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बचे हुए खाने को ज्यादा गर्म करना

खाने को दोबारा गर्म करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे अधिक गर्म कर दें। खाने को अधिक गर्म करने से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और यह सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए, हमेशा खाने को गर्म करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह अधिक गर्म न हो। साथ ही बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते समय मध्यम पावर का ही इस्तेमाल करें।