संतुलन सुधारने के लिए नियमित रूप से करें कार्टव्हील, जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

कार्टव्हील करते समय सबसे जरूरी है कि आप सही तरीके से इसे करें।

शुरुआत में धीरे-धीरे चलें और अपने हाथों और पैरों को सही तरीके से रखें। इसके लिए किसी जानकार की मदद लें या वीडियो देखकर सीखें।

सही तरीके से करने से न केवल आपकी चोट लगने की संभावना कम होगी बल्कि आप अधिक प्रभावी रूप से इस एक्सरसाइज का लाभ उठा सकेंगे।

नियमित अभ्यास से आपकी तकनीक में सुधार होगा और आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।