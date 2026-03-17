फ्रिज को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

फ्रिज का इस्तेमाल रोज होता है, लेकिन इसके अंदर की व्यवस्था अक्सर बिगड़ जाती है। सही तरीके से फ्रिज को व्यवस्थित करने से न केवल खाने-पीने की चीजें ताजा रहती हैं, बल्कि समय और स्थान की भी बचत होती है। आइए कुछ ऐसे सरल और असरदार तरीके जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ्रिज को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। इन तरीकों की मदद से आप अपने रोजमर्रा के जीवन को भी आसान बना सकते हैं।

#1 फ्रिज को साफ-सुथरा रखें फ्रिज की सफाई बहुत जरूरी है। हर महीने या दो महीने में एक बार फ्रिज को खाली करके उसमें मौजूद सभी सामानों को निकाल लें। इसके बाद गर्म पानी और साबुन का घोल बनाकर कपड़े से फ्रिज के अंदरूनी हिस्से को साफ करें। इससे न केवल बदबू दूर होगी, बल्कि कीटाणु भी खत्म होंगे। ध्यान रखें कि सफाई के बाद फ्रिज को कुछ देर खुला छोड़ दें ताकि वह पूरी तरह सूख जाए।

#2 खाने-पीने की चीजों को सही जगह पर रखें फ्रिज में अलग-अलग हिस्से होते हैं, जिन्हें अलग-अलग प्रकार के खाने-पीने की चीजों के लिए बनाया गया है। जैसे कि नीचे वाला हिस्सा सब्जियों और फलों के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि यहां की हवा ठंडी और नम होती है, जो इन्हें ताजा रखती है, वहीं ऊपर वाले हिस्से में दूध और दही जैसी डेयरी उत्पादों के लिए जगह होती है।

Advertisement

#3 एयरटाइट डिब्बों का करें इस्तेमाल खाने-पीने की चीजों को फ्रिज में रखने के लिए एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इससे खाने-पीने की चीजें ताजा रहती हैं और फ्रिज में बदबू भी नहीं फैलती। एयरटाइट डिब्बों में रखने से न केवल जगह बचती है, बल्कि चीजों को ढूंढना और इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है। इससे खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता भी बनी रहती है और वे लंबे समय तक सही रहते हैं।

Advertisement

#4 लेबलिंग करें फ्रिज में रखे सामानों की पहचान करना आसान बनाने के लिए लेबलिंग करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप छोटे-छोटे स्टिकर लेबल्स खरीद सकते हैं या खुद बना सकते हैं, जिन पर लिखें कि किस डिब्बे में क्या रखा हुआ है। इससे आपको हर बार फ्रिज खोलकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय भी बचेगा। इसके अलावा लेबलिंग से फ्रिज की व्यवस्था भी बेहतर होगी और आप आसानी से सामान ढूंढ पाएंगे।