क्या है रिफ्लेक्सोलॉजी फुट मसाज? जानिए इसे करने का तरीका और इससे जुड़ी जरूरी बातें

रिफ्लेक्सोलॉजी एक प्राचीन तकनीक है, जिसमें पैरों के तलवों और हाथों पर मौजूद दबाव बिंदुओं को लक्षित किया जाता है। इनसे जुड़े अंगों और प्रणालियों पर इसका असर होता है।

यह तकनीक न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इससे तनाव कम होता है और शरीर की ऊर्जा स्तर बढ़ती है।

रिफ्लेक्सोलॉजी से रक्त का बहाव भी बेहतर होता है, जिससे शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पोषण पहुंचता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है।