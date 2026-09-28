त्वचा की रंगत बढ़ा देगा लाल मिट्टी का पेस्ट, जानिए स्किनकेयर में जोड़ने के फायदे

लाल मिट्टी का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले लाल मिट्टी को बारीक पीसा जाता है। इसे पानी या दूध के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है।

इस पेस्ट को बनाने में किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं होती, जिससे यह आसानी से घर पर भी तैयार किया जा सकता है। इस पेस्ट का रंग गहरा लाल होता है, जो इसे अन्य मिट्टी के पेस्ट से अलग बनाता है और इसे बनाने में समय भी कम लगता है।