आयरन से भरपूर होता है लाल मसूर और पालक का स्टू, जानिए इसकी रेसिपी
लेखन सयाली
Feb 21, 2026
05:35 pm
क्या है खबर?

लाल मसूर की दाल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है और कई पोषक तत्वों का भंडार मानी जाती है। यह किस्म न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है। पालक के साथ मिलाकर इसका बेहतरीन स्टू बनाया जा सकता है, जिसका स्वाद भी अच्छा होता है। आइए इस पौष्टिक और स्वादिष्ट स्टू की रेसिपी जानते हैं, जो मिनटों में तैयार हो जाता है। इसे खान-पान में शामिल करके आपको भरपूर आयरन मिलेगा।

स्टेप-1

मसूर को भिगोएं

लाल मसूर के स्टू की शुरुआत होती है भिगोई हुई दाल से। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकतानुसार लाल मसूर को रातभर पानी में भिगोकर रखें। इससे मसूर नरम हो जाएगी और उसे पकाने में आसानी होगी। भिगोई हुई मसूर को सुबह छानकर अलग रख दें। यह स्टू बनाने का पहला कदम है और इससे मसूर का स्वाद भी बढ़ जाएगा। भिगोई हुई मसूर का इस्तेमाल करने से स्टू का स्वाद और पौष्टिकता, दोनों ही बढ़ जाते हैं।

स्टेप-2

पालक को धोकर काटें

अब बारी आती है पालक की, जिसे धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। पालक में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे धोने के बाद साफ कपड़े पर रखकर सुखा लें, ताकि पानी निकल जाए। पालक के टुकड़े छोटे होने चाहिए, ताकि वह स्टू में अच्छी तरह मिल सके और उसका स्वाद भी बढ़िया आए। इससे स्टू में हरी सब्जी भी जुड़ जाएगी।

स्टेप-3

प्याज और टमाटर काट लें

स्टू के लिए प्याज और टमाटर का उपयोग करना जरूरी है। प्याज को बारीक काट लें और टमाटर को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। प्याज और टमाटर मिलकर स्टू को एक खास स्वाद देते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इन्हें अच्छी तरह भूनने के बाद मसूर और पालक के साथ मिलाकर पकाएं। टमाटर से एक खट्टापन जुड़ जाएगा और प्याज भी थोड़ा कुरकुरापन ले आएंगे।

स्टेप-4

मसाले डालें

अब बारी आती है मसालों की, जिन्हें अपने स्वादानुसार डालना होगा। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक शामिल हो सकते हैं। इन मसालों को डालकर स्टू को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी मसाले अच्छे से घुल जाएं। इन मसालों से स्टू का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मसाले डालते समय ध्यान रखें कि वे ज्यादा तीखे न हों, ताकि सभी लोग इसे आसानी से खा सकें।

स्टेप-5

पकाएं और परोसें

अब तैयार मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं और उनका स्वाद बाहर आए। स्टू को लगभग 20-25 मिनट तक पकाना चाहिए। जब स्टू अच्छी तरह पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें। इस स्वादिष्ट और पौष्टिक स्टू को रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। यह व्यंजन न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएगा, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

