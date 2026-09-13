स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है अडाई डोसा, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
अडाई डोसा दक्षिण भारत का एक खास व्यंजन है, जो स्वाद और सेहत, दोनों के लिए अच्छा है। इसे चावल और अलग-अलग दालों के मिश्रण से बनाया जाता है, जिससे यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। अडाई डोसा को नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। इसे बनाना आसान है और यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए बेहतरीन विकल्प है। आइए इसकी रेसिपी जानें।
सामग्री
अडाई डोसा के लिए जरूरी सामग्री
अडाई डोसा बनाने के लिए चावल, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, काली मिर्च, हींग, करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, नमक, तेल और पानी की जरूरत होती है।
इन सभी चीजों को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है, जिसे तवे पर डालकर डोसा बनाया जाता है।
आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर या बारीक कटी शिमला मिर्च डालकर इसे और स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#1
सामग्री को भिगोने का तरीका
सबसे पहले चावल, उड़द दाल, मूंग दाल और चना दाल को अलग-अलग बर्तनों में 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें।
भिगोने से दाल और चावल नरम हो जाते हैं, जिससे इन्हें पीसने में आसानी होती है।
जब यह अच्छी तरह भीग जाएं तो इन्हें छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए।
यह प्रक्रिया डोसे को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाने में मदद कर सकती है।
#2
सामग्री को पीसने का तरीका
भीगी हुई सामग्री को पीसने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले चावल को हल्का मोटा पीसें, फिर दालों को भी हल्का मोटा पीस लें।
इन दोनों को एक बड़े बर्तन में मिलाकर रखें। इस मिश्रण में काली मिर्च, हींग, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च डालें और अच्छे से मिला लें।
यह मसाले डोसे को अलग स्वाद और खुशबू देंगे। आप चाहें तो चावल और डाल को पूरी तरह भी पीस सकते हैं।
#3
बैटर को सही तरीके से फेंटना
अब पीसे गए मिश्रण को अच्छे से फेंटें, ताकि उसमें हवा भर जाए और वह हल्का हो जाए। इससे डोसे का टेक्सचर बेहतर होगा और वह ज्यादा कुरकुरा बनेगा।
ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत गाढ़ा न हो और बहुत ज्यादा पतला भी न हो। अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिलाकर इसे सही गाढ़ापन दें।
इस तरह आपका अडाई डोसा बनाने के लिए घोल तैयार हो जाएगा, जिसे आप तवे पर सेंक सकते हैं।
#4
अडाई डोसा बनाने की विधि
तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं। अब तैयार घोल को तवे पर डालें और इसे गोल आकार में फैलाएं।
ऊपर से थोड़ा तेल डालें और डोसे को दोनों तरफ से हल्का भूरा और कुरकुरा होने तक सेंकें। इसी तरह बाकी घोल से भी डोसे बनाएं।
इन्हें नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी या सांभर के साथ परोसें। यह व्यंजन स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।