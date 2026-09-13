अडाई डोसा की रेसिपी

स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है अडाई डोसा, जानिए इसे बनाने का तरीका

लेखन सयाली 04:40 pm Sep 13, 202604:40 pm

क्या है खबर?

अडाई डोसा दक्षिण भारत का एक खास व्यंजन है, जो स्वाद और सेहत, दोनों के लिए अच्छा है। इसे चावल और अलग-अलग दालों के मिश्रण से बनाया जाता है, जिससे यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। अडाई डोसा को नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है। इसे बनाना आसान है और यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए बेहतरीन विकल्प है। आइए इसकी रेसिपी जानें।