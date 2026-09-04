जापान की पारंपरिक क्रिस्टल वाली कैंडी है कोहाकुतोउ, जानिए इसे बनाने का तरीका

कोहाकुतोउ बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार हैं: चावल का आटा, पानी, चीनी, खाने का रंग (वैकल्पिक), नारियल का दूध या पानी (स्वादानुसार), बर्तन (जैसे कि स्टील की थाली या मोल्ड) और तेल या मक्खन (बर्तन को चिकना करने के लिए)।

आप चाहें तो इनमें कुछ अन्य चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे सूखे मेवे या नारियल का टुकड़ा। इसमें अन्य स्वाद जोड़कर इसे और लजीज बनाया जा सकता है।