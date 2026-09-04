जापान की पारंपरिक क्रिस्टल वाली कैंडी है कोहाकुतोउ, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
कोहाकुतोउ जापान की एक पारंपरिक कैंडी है, जो अपने अनोखे स्वाद और सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह कैंडी मुख्य रूप से चावल के आटे और अन्य सामग्रियों से बनाई जाती है। कोहाकुतोउ का नाम जापानी शब्द 'कोहाकु' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सफेद'। यह कैंडी सफेद रंग की होती है और यह बिलकुल किसी क्रिस्टल की तरह दिखती है। आइए आज हम आपको कोहाकुतोउ बनाने की रेसिपी बताते हैं।
सामग्रियां
कोहाकुतोउ बनाने के लिए जरूरी चीजें
कोहाकुतोउ बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार हैं: चावल का आटा, पानी, चीनी, खाने का रंग (वैकल्पिक), नारियल का दूध या पानी (स्वादानुसार), बर्तन (जैसे कि स्टील की थाली या मोल्ड) और तेल या मक्खन (बर्तन को चिकना करने के लिए)।
आप चाहें तो इनमें कुछ अन्य चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे सूखे मेवे या नारियल का टुकड़ा। इसमें अन्य स्वाद जोड़कर इसे और लजीज बनाया जा सकता है।
#1
चावल के आटे का घोल तैयार करें
सबसे पहले चावल का आटा और पानी मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें। यह घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वह चम्मच से उठाया जा सके और गिरने पर ढेर बने।
अगर आपको घोल ज्यादा पतला लग रहा है तो उसमें थोड़ा-सा चावल का आटा मिलाएं। इसके बाद इस घोल को 30 मिनट तक ढककर रख दें, ताकि वह अच्छी तरह से जम सके और उसमें हवा न जाए।
इससे कैंडी का स्वाद बेहतर होगा।
#2
कैंडी को आकार दें
अब तैयार किए गए घोल को अपने पसंदीदा आकार में ढालें। इसके लिए आप स्टील की थाली या मोल्ड का उपयोग कर सकते हैं।
अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी पुराने बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। बस उसे पहले तेल या मक्खन से चिकना कर लें, ताकि कैंडी उसमें चिपके नहीं।
इसके बाद घोल को मोल्ड में डालकर जमने दें। इससे आपकी कोहाकुतोउ तैयार हो जाएगी।
#3
रंगीन कोहाकुतोउ बनाएं
अगर आप अपनी कोहाकुतोउ को रंगीन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खाने का रंग का उपयोग करें। अलग-अलग रंगों का घोल तैयार करके उन्हें एक साथ मिलाएं, ताकि सुंदर पैटर्न बने।
आप चाहें तो अलग-अलग आकार की कैंडी बना सकते हैं, जैसे फूल और सितारे आदि। रंगीन कोहाकुतोउ न केवल देखने में सुंदर लगती है, बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है।
यह उनके लिए एक खास उपहार हो सकती है।