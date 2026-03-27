आंध्रा स्टाइल का मुलक्का अवकाई अचार बढ़ाएगा खाना का स्वाद, जानें इसकी रेसिपी

आंध्र प्रदेश का मुलक्का अवकाई अचार एक स्वादिष्ट और पौष्टिक अचार है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस अचार को बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सहजन शामिल है। इसके अलावा इसमें सरसों के बीज, मेथी पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का उपयोग होता है। आइए इस व्यंजन की आसान रेसिपी जानते हैं।

सामग्री मुलक्का अवकाई के लिए जरूरी सामग्री इस अचार को बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए होगी, वो आपको रसोई में मिल जाएगी। इसके लिए 500 ग्राम सहजन (धोकर छोटे टुकड़ों में काटी हुई), 100 ग्राम सरसों के बीज (दरदरे पीसे हुए), 50 ग्राम मेथी पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 100 मिलीलीटर सरसों का तेल, नमक (स्वादानुसार), लहसुन की 10 कलियां (दरदरे पीसी हुई), अदरक का एक टुकड़ा और नींबू का रस चाहिए होगा।

रेसिपी अचार बनाने का तरीका इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सहजन के टुकड़े डालकर उन पर नमक छिड़क दें। इन टुकड़ों को धूप में सूखने के लिए रख दें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह मिल जाएं। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन तक चलेगी। इसके बाद एक कढ़ाई में सरसों के बीजों को सूखा भूनें और ठंडा होने पर उन्हें दरदरा पीस लें। अब एक कटोरे में मेथी पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं।

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स्टोर अचार को स्टोर करने का तरीका आधे सूखे सहजन के टुकड़ों को तैयार मसाले वाले मिश्रण में डालें और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस अचार को एक साफ और सूखे कांच के जार में भरकर धूप में रखें। हर दिन इसे एक बार जरूर चलाएं। यह अचार 2-3 महीने तक ठीक रहता है और खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है।

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