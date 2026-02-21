प्रतिरक्षा मजबूत करने में मदद कर सकता है ब्रोकली और बादाम का सूप, जानिए कैसे बनाएं

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में खाने का अहम योगदान होता है। इसलिए, हमें अपने खान-पान में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जो विटामिन-C, विटामिन-D, जिंक, आयरन और प्रोटीन से भरपूर हों। ब्रोकली और बादाम का सूप इन सभी गुणों से भरपूर होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने के साथ-साथ कई अन्य फायदे भी दे सकता है। आइए इस सूप की रेसिपी जानते हैं।

सामग्री ब्रोकली और बादाम का सूप बनाने के लिए जरूरी चीजें अगर आप यह सूप बनाना चाह रहे हैं तो पहले कुछ जरूरी सामग्री इखट्टा कर लें। इसके लिए आपको एक कप ब्रोकली, एक चौथाई कप बादाम (रातभर पानी में भिगोए हुए), एक कप पानी, एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच अदरक का पाउडर, एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर और स्वादानुसार नमक चाहिए होगा। अगर आपको लगता है कि चीजों की मात्रा कम है तो आप इन्हें अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं।

स्टेप-1 इस तरह करें सूप बनाने की शुरुआत सूप बनाने के लिए सबसे पहले भीगे हुए बादाम को छीलकर एक मिक्सर में डालें और फिर इसमें पानी डालकर पीस लें। इसे कपड़े की मदद से छानकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिश्रण को एक बर्तन में डालकर उसमें ब्रोकली और पानी डालें। इसके बाद इस बर्तन को ढककर गैस पर चढ़ाएं और तब तक पकाएं जब तक ब्रोकली नरम न हो जाए। इस प्रक्रिया से सूप का स्वाद और पोषण बढ़ जाता है।

Advertisement

स्टेप-2 ब्रोकली और बादाम के सूप को दें अंतिम रूप जब आपको लगे कि ब्रोकली नरम हो गई है तो इस मिश्रण को दोबारा पीसकर एक बर्तन में डालें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, नमक, अदरक का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और दालचीनी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस सूप को गिलास या कटोरे में डालकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें चीज और क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, जो इसकी स्थिरता को बेहतर बनाएंगी।

Advertisement