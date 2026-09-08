एक कप आर्टेमिसिया चाय से शुरू करें अपना दिन, जानिए इसकी रेसिपी और मुख्य लाभ

आर्टेमिसिया चाय का सेवन पेट से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। यह चाय पेट की गैस, सूजन और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है।

खाने के बाद इस चाय को पीने से खाना जल्दी पचता है और पेट हल्का महसूस होता है। यह चाय पेट को साफ रखने में भी मदद करती है और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है।

अगर आपको कब्ज जैसी कोई समस्या है तो इसे पीने से आपको आराम मिलेगा।