जैतून को अपनी डाइट का बनाएं हिस्सा, जानिए 5 कारण

जैतून एक छोटा-सा फल है, जो अपने खास स्वाद और फायदों के लिए जाना जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जैतून में मौजूद विटामिन और खनिज पदार्थ शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह त्वचा और बालों की देखभाल में भी सहायक होता है। आइए जानते हैं कि जैतून को डाइट में शामिल करने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।

#1 दिल की सेहत के लिए है बेहतरीन जैतून दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेशन को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। रोजाना जैतून का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और धमनियों में जमे वसा के प्रभाव को भी कम करता है।

#2 वजन कम करने में है सहायक जैतून वजन कम करने में भी मददगार होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह फाइबर से भरपूर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर अतिरिक्त चर्बी को जलाने में सक्षम होता है। इस प्रकार जैतून का सेवन वजन घटाने और वजन प्रबंधन में सहायक हो सकता है।

#3 पाचन को रखता है ठीक जैतून पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर होता है, जो पाचन को सुचारू बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और सूजन को कम करते हैं। जैतून का सेवन करने से पाचन में सुधार होता है और पेट संबंधी समस्याओं से बचाव होता है। इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

#4 त्वचा और बालों की देखभाल में है मददगार जैतून त्वचा और बालों की देखभाल में भी सहायक होता है। इसमें विटामिन होता है, जो त्वचा को नमी प्रदान करता है और मुलायम बनाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। बालों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे बाल मजबूत होते हैं और झड़ते नहीं हैं। जैतून का नियमित उपयोग त्वचा और बालों की सुंदरता को बढ़ावा देता है।